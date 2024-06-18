Alanyaspor'un Oğuz Aydın için Galatasaray'dan isteği

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nun yerine düşündüğü Oğuz Aydın için kulübü Alanyaspor, 8 milyon euro istiyor. Sarı-kırmızılı kulüp ise takas formülüyle Alanyaspor'u ikna etmeye çalışacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'un Oğuz Aydın için Galatasaray'dan isteği
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18 Haziran 2024 09:55
Kerem Aktürkoğlu'nu satmaya hazırlanan Galatasaray'ın B Planı hazır: Oğuz Aydın...

Yerli havuzunda Kerem'e alternatif olarak görülen Oğuz'a, Ajax başta olmak üzere birçok kulüp transfer teklifinde bulundu. Oyuncu ise Galatasaray'a gelmeye çok istekli.

TAKAS FORMÜLÜ

Kerem ile menajeri ortak olan Oğuz Aydın için Alanyaspor 8 milyon euro bonservis bedeli belirledi. 4 milyon euroyu gözden çıkaran sarı-kırmızılı kulüp, takas formülüyle Alanyaspor'u ikna etmeye çalışacak.



ALANYASPOR PERFORMANSI

Alanyaspor'da geride kalan sezonda 38 maçta sahaya çıkan Oğuz Aydın, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.  

 
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