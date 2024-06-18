Kerem Aktürkoğlu'nu satmaya hazırlanan Galatasaray'ın B Planı hazır: Oğuz Aydın...
Yerli havuzunda Kerem'e alternatif olarak görülen Oğuz'a, Ajax başta olmak üzere birçok kulüp transfer teklifinde bulundu. Oyuncu ise Galatasaray'a gelmeye çok istekli.
TAKAS FORMÜLÜ
Kerem ile menajeri ortak olan Oğuz Aydın için Alanyaspor 8 milyon euro bonservis bedeli belirledi. 4 milyon euroyu gözden çıkaran sarı-kırmızılı kulüp, takas formülüyle Alanyaspor'u ikna etmeye çalışacak.
ALANYASPOR PERFORMANSI
Alanyaspor'da geride kalan sezonda 38 maçta sahaya çıkan Oğuz Aydın, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.
Yerli havuzunda Kerem'e alternatif olarak görülen Oğuz'a, Ajax başta olmak üzere birçok kulüp transfer teklifinde bulundu. Oyuncu ise Galatasaray'a gelmeye çok istekli.
TAKAS FORMÜLÜ
Kerem ile menajeri ortak olan Oğuz Aydın için Alanyaspor 8 milyon euro bonservis bedeli belirledi. 4 milyon euroyu gözden çıkaran sarı-kırmızılı kulüp, takas formülüyle Alanyaspor'u ikna etmeye çalışacak.
ALANYASPOR PERFORMANSI
Alanyaspor'da geride kalan sezonda 38 maçta sahaya çıkan Oğuz Aydın, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.