Alanyaspor'un kamp programı belli oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor hazırlıklarına 1 Temmuz Salı günü Cengiz Aydoğan tesislerinde başlayacak.
Alanya'daki bir haftalık çalışmanın ardından turuncu-yeşilli takım, hazırlıklarına 7-18 Temmuz tarihlerinde Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek.
Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından 21 Temmuz'da Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüreceği hazırlıklarını 31 Temmuz'da tamamlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor hazırlıklarına 1 Temmuz Salı günü Cengiz Aydoğan tesislerinde başlayacak.
Alanya'daki bir haftalık çalışmanın ardından turuncu-yeşilli takım, hazırlıklarına 7-18 Temmuz tarihlerinde Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek.
Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından 21 Temmuz'da Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüreceği hazırlıklarını 31 Temmuz'da tamamlayacak.
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