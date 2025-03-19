Alanyaspor'da ayrılık kararı: Sami Uğurlu

Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi.



Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırma kararı aldı.



Sami Uğurlu, Alanyaspor'da göreve başladığından beri 16 Süper Lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 46 yaşındaki teknik adam, Türkiye Kupası'nda oynanan 4 maçta da 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. [Yeni Alanya]



