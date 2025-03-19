Alanyaspor'da ayrılık kararı: Sami Uğurlu

Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırma kararı aldı.
Sami Uğurlu, Alanyaspor'da göreve başladığından beri 16 Süper Lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 46 yaşındaki teknik adam, Türkiye Kupası'nda oynanan 4 maçta da 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. [Yeni Alanya]
Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırma kararı aldı.
Sami Uğurlu, Alanyaspor'da göreve başladığından beri 16 Süper Lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 46 yaşındaki teknik adam, Türkiye Kupası'nda oynanan 4 maçta da 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. [Yeni Alanya]