Alanyaspor'da ayrılık kararı: Sami Uğurlu

Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'da ayrılık kararı: Sami Uğurlu
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19 Mart 2025 16:57
Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi.

Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Sami Uğurlu, Alanyaspor'da göreve başladığından beri 16 Süper Lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 46 yaşındaki teknik adam, Türkiye Kupası'nda oynanan 4 maçta da 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. [Yeni Alanya]

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