Ahmet Dal: ''İlk maçımızı Erzurum'da oynayacağız''

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin kulüp başkanı Ahmet Dal, Kazım Karabekir Stadı'nın 6 Şubat depremlerinden etkilendiğini, stadın bakım ve onarım çalışmalarının başlatıldığını, taraftarların yeni sezonda maçları tribünden takip edebileceğini belirtti.



Kulüple ilgili güncel konularda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ahmet Dal, stadın durumunu Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) defalarca bildirdiklerini vurgulayarak, "Bizi üzen şubatta karar verilmesine rağmen temmuza kadar çalışma yapılmamış olmasıydı. Bunun isyanını, itirazını yaptık." dedi.



Dal, Vali Okay Memiş ile AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un harekete geçilmesi için ellerini taşın altına koyduğunu anlatarak, şöyle konuştu:



"Protokol tribünü ve karşısındaki maraton tribünü kapatılacak. Biz maçları oynayacak şekilde hazırlanıyoruz. İlk maçımızı Bandırma ile Erzurum'da oynayacağız, bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Çimler, stat çizgileri, içindeki onarım ve bakım il müdürlüğümüz tarafından yapılıyor. Stat Gençlik ve Spor Bakanlığının ama biz maçlarımızı oynayacağımız yerin sorumluluğunu takip ediyoruz. 15 günlük süre var ve stadın yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kulübümüzün onursal başkanı Mehmet Sekmen de maçların burada oynanması için elinden geleni yapacağını söyledi. Bu aslında geçici bir çözüm ama bu sene de geçen seneki gibi problemle karşı karşıyayız. Bu yüzden kale arkası tribünlerine soyunma odalarını taşıyıp, kale arkasını açarak oralarda oynayacağız. İki kale arkasında maçlarımızı oynayacak şekilde hazırlanıyoruz. Bunları en erken şekilde tamamlayarak maçlarımızı Erzurum'da oynamak üzere hazırlanıyoruz."



Ahmet Dal, çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:



"Bu süreyi en aza indirerek bir yandan tadilat, tamirat, bakım ve onarımlarını gerçekleştirirken bir yandan da kale arkasının altına yapacağımız soyunma, toplantı, basın, hakem ve gözlemci odalarıyla bu seneyi, önümüzdeki seneyi, belki de sonraki seneyi kurtarmanın peşindeyiz. Erzurumspor hem burada maçlarını oynayacak hem de inşaat devam edecek. Biraz yorulacağız ama işaret fişeği atıldı. Yeni stat istiyoruz ama mevcut stadın rehabilitasyonu ve yenilenmesi en az yeni stat gibi söyleniyor bize. Çünkü tüm tribünleri yıkılarak yeniden yapılacak. Tüm koltuklar yenilenecek, zemin hibrit çime dönecek. Alttan ısıtma yenilenecek yani yeni bir stat yapılıyormuş gibi. Mevcut şartlarda yapılacak en iyi ve en doğru çözüm buydu."



"Sözleşmesi devam eden ve genç oyunculardan kurulu kadro ile başladık"



Ahmet Dal, takımın transfer tahtasının açılması için çalışmaların da sürdüğünü ve mevcut kadronun büyük oranda korunduğunu söyledi.



Mavi-beyazlı ekibin olumsuzluklara rağmen ligde kalmayı başardığını hatırlatan Dal, "Kurdaki artış mevcut takımla yapılan sözleşmeleri etkiliyor. Transfer yasağımız geçmiş yıllarda forma giymiş yabancı oyunculardan kaynaklanıyor. Bu kalkmadan tahta açılmıyor ve takviye yapamıyoruz. Bunun için hazırlıklarımız sürüyor." dedi.



Dal, futbolcularla iletişim halinde olduklarını belirterek, şunları dile getirdi:



"Bu sadece Erzurumspor'un çözeceği konu değil, karşı tarafın da yapılandırma veya borcun belli bir kısmında indirim gibi adım atması gerekiyor. Bu zaman zaman yüklü miktarda dosyası olan kulüplerin yaşadığı durum. Sürekli her türlü çözüm önerilerini tartışıyoruz. O dosyalardan ayrı transfer yasağına mani olacak başka bir dosya getirmedik. 15 Haziran'da delegelerimizin karşısına çıkıp aday olmayacağımı açıkladım. Bir kereye mahsus kongremizi erteledik ama aralıkta yapmak zorundayız."



Takıma gönülden bağlı olduğunu ve bunun için emek verdiğini anlatan Dal, kulüple ne ekonomik bir bağı ne de alacak vereceği olduğunu bildirdi.



Ahmet Dal, kulübü daha iyi yönetecek, ekonomik refaha kavuşturacak, transfer yasağını kapatacak ve Süper Lig'e taşıyacak herkese kulübün kapısının açık olduğunu aktararak, "Biz hiçbir zaman engel olmadık. Aday olmadığımı söyledikten sonra bırakmak gerekirdi ama biz Erzurumspor'un başka sıkıntılar yaşamaması adına kadrosunu korumak ve mevcut teknik direktör ile anlaşıp sahaya çıkmak için iki aydır yoğun şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.



Futbolcuların büyük çoğunluğunun devam ettiğine değinen Dal, şunları kaydetti:



"Sözleşmesi devam eden ve genç oyunculardan kurulu kadro ile başladık. Eren Tozlu, Mustafa Akbaş ve Mustafa Yumlu gibi başka oyuncularımız da zamanla katıldı. Sözleşmesi devam eden 2-3 oyuncu da katılacak. Geçen sezonki kadromuzu 2-3 oyuncu dışında muhafaza ediyoruz. Özellikle Erzurumspor altyapısından bu şehrin yetiştirdiği, çocuk yaşta kulübe girmiş, her türlü sevinci ve sıkıntıyı yaşamış çocuklarımızı önümüzdeki dönemde kadroda muhafaza edeceğiz. O gençlerle Erzurumspor'un geleceği adına çok önemli bir hamleyi gerçekleştirmiş olacağız."