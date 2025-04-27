Ahmet Çakar: "Mourinho, Fenerbahçe'yi kobay gibi kullanıyor"

Sabah spor yazarı Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 3-1 yendiği maçı değerlendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ahmet Çakar: 'Mourinho, Fenerbahçe'yi kobay gibi kullanıyor'
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27 Nisan 2025 11:12
Son güncelleme 27 Nisan 2025 11:16

Sabah spor yazarı Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasını köşesinde yorumladı.

İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı;

"GAZI KAÇMIŞ GAZOZ GİBİ OYNADILAR" 

"Fenerbahçe, ama öyle ama böyle rakibini takip etmeye devam ediyor. İlk yarıya bakıyoruz, felaket bir F.Bahçe. Ne yaptığını bilmeyen, gazı kaçmış bir gazoz gibi oynadılar ve üstelik ilk yarıyı da 1-0 geride kapattılar. Bu devrede F.Bahçe orta sahada bir top kaybetti, pas kısa düştü ve Gaziantep, Skriniar'a da çarpan topla öne geçiverdi." 

"FENERBAHÇE, İKİNCİ YARI KIPIRDANMAYA BAŞLADI" 

"İlk yarı bittiğinde hemen herkes 'F.Bahçe galiba bu maçı kazanamayacak' gibi bir kanıya varmışken ikinci yarıda F.Bahçe kıpırdanmaya başladı. Art arda pozisyonlar buldu, önemli pozisyonları da cömertçe harcadıklarında VAR yardımıyla bir penaltı geldi." 

"MOURINHO, FENERBAHÇE'Yİ KOBAY GİBİ KULLANSA DA KAZANIYOR" 

"İlk devrenin en kötülerinden biri Dzeko, bir kornerde klasını konuşturup takımını öne geçirdi. Ardından da Fred'in golü galibiyeti perçinledi. Sonuçta F.Bahçe kaçırsa da kötü de oynasa, Mourinho, F.Bahçe'yi bir kobay gibi kullansa da kazanmaya devam ediyor."



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