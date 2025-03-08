Adar Tarhan, Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'nı 4. sırada bitirdi

Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'nda açık kategoride mücadele eden Adar Tarhan, 4. sırayı aldı.Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Karadağ'ın Petrovac kentinde düzenlenen turnuva, açık ve kızlar olmak üzere iki kategoride yapıldı.Uluslararası usta (IM) ünvanlı Adar, 58 ülkeden 157 satranç oyuncusunun katıldığı açık kategoride 11 tur sonucu 8 puan toplayarak şampiyonayı 4. sırada tamamladı.49 ülkeden 98 satranççının yer aldığı kızlar kategorisinde yarışan kadın FIDE ustası (WFM) Elif Zeren Yıldız ise 51. oldu.