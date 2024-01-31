Adanaspor'da Mustafa Kemal Kılıç dönemi

1. Lig ekibi Adanaspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Kemal Kılıç getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Adanaspor'da Mustafa Kemal Kılıç dönemi
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31 Ocak 2024 23:38
Son güncelleme 31 Ocak 2024 23:40
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç oldu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Bayram Akgül, yaptığı görüşme sonucu teknik direktörlük konusunda Mustafa Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile 18 Ocak'ta karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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