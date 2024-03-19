Adana Demirspor yine yükselişe geçti

Süper Lig'de evinde Sivasspor'u 4-1 yenen Adana Demirspor, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor yine yükselişe geçti
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19 Mart 2024 14:03
Süper Lig'de evinde Sivasspor'u 4-1 yenen Adana Demirspor, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Teknik direktör Hikmet Karaman, gelişimlerini sürdürdüklerini belirtip, "Milli arada elimizde kalan oyuncularla hem rekabet ortamını sağlayıp hem de onları geliştirip tüm takım halinde daha farklı şeyler yapmalarını bekliyorum. Çünkü Alanya, Trabzonspor, Karagümrük, Konya deplasman ve içeride Sivas maçı. O 5 haftada birlikte antrenman yapan, birlikte çalışan ve gelişen bir takımı maçlarda görüyoruz" dedi.

TARAFTARIN KATKISI BÜYÜK

Hikmet Karaman, yeni bir oluşuma gittikleri Adana Demirspor'da taraftarlara ayrı bir parantez açtı. Tecrübeli teknik adam, "Taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten coşkuları, oyun içerisinde takımımıza olan katkıları çok büyük. Biz Sivasspor karşısındaki o 30 dakikalık oyunu, 70-80 dakikalara çekip hem taraftarla birlikte coşup hem de sahada daha çok gelişen, daha farklı şeyleri ortaya koyan bir takım görüntüsü vereceğiz" diye iddialı konuştu.

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