Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Yukatel Adana Demirspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



Adana Demirspor, 29. dakikada Yusuf Barasi ve 78. dakikada Andreaw Gravillon'un golleriyle 2-0 öne geçti.



İstanbulspor, 80 dakikada Modestas Vorobjovas ve 85. dakikada Demeaco Duhaney'in golleriyle eşitliği sağladı.



Son 2 maçını berabere bitiren Adana Demirspor 29 puana, 5 maçın ardından puan alan İstanbulspor ise 6 puana yükseldi.



Adana Demirspor, gelecek hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İstanbulspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



4. dakikada ceza sahasına giren Akintola'nın kaleci Alp Arda'yı geçtikten sonra dar açıdan kale sahasına çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.



22. dakikada Duhaney'in aldığı pasla topla buluşan Loshaj'ın penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere çıktı.



29. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Akintola'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa uzanan kaleci Alp Arda'dan seken topla arkada buluşan Yusuf Barasi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



51. dakikada Loshaj'ın ceza sahası dışından sol ayakla yaptığı sert şutta, top direğin yanından dışarı çıktı.



70. dakikada ceza sahasına giren Loshaj'ın vuruşunda, kaleci Magomedaliev yatarak topa hakim oldu.



78. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında Nani'nin kafa vuruşunda kaleci Alp Arda'nın müdahale ettiği topu önünde bulan Gravillon'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.



80. dakikada İstanbulspor farkı bire indirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza yayı önünde kontrol eden Vorobjovas'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.



84. dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Emir Kaan Gültekin'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Magomedaliev'in müdahale ettiği topu kale sahası civarında önünde bulan Duhaney'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.



Karşılaşma 2-2 sona erdi.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Murat Erdoğan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Şener



Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli (Dk. 63 Dorukhan Toköz), Akintola, Yusuf Barasi (Dk. 72 Zeneli), Emre Akbaba, Nani (Dk. 87 Tayfun Aydoğan)



İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Coly (Dk. 60 Vefa Temel), Ndao, Vorobjovas, Loshaj, Jackson (Dk. 72 Mendy), Ethemi (Dk. 72 Emir Kaan Gültekin)



Goller: Dk. 29 Yusuf Barasi, Dk. 78 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 80 Vorobjovas, Dk. 84 Duhaney (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 39 Mehmet Yeşil, Dk. 42 Coly, Dk. 82 Vefa Temel (İstanbulspor)





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