Adana'da 'Dünya Adanasporlular Günü' kutlandı

"10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü", kentteki tarihi Taş Köprü üzerinde çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.
Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren Seyhan nehri üzerindeki Taş Köprü'de toplanan Adanaspor taraftarları, takımlarına tezahüratta bulundu.
Etkinliğe, turuncu-beyazlı forma giyen ve takımın bayrağını taşıyan taraftarlar katıldı.
Davul zurna eşliğinde eğlenen taraftarlar, havai fişek gösterisinin ardından meşaleler yaktı.
Etkinlik kapsamında şarkıcı Bayhan Gürhan konser verdi.
Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren Seyhan nehri üzerindeki Taş Köprü'de toplanan Adanaspor taraftarları, takımlarına tezahüratta bulundu.
Etkinliğe, turuncu-beyazlı forma giyen ve takımın bayrağını taşıyan taraftarlar katıldı.
Davul zurna eşliğinde eğlenen taraftarlar, havai fişek gösterisinin ardından meşaleler yaktı.
Etkinlik kapsamında şarkıcı Bayhan Gürhan konser verdi.
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