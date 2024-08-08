Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın rakibinden transfer yaptı!

Hull City, Galatasaray'ın rakibi Young Boys'un 25 yaşındaki kalecisi Anthony Racioppi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın rakibinden transfer yaptı!
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08 Ağustos 2024 19:51
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Young Boys'tan transfer yaptı.

İngiliz ekibi, Young Boys'un 25 yaşındaki kalecisi Anthony Racioppi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Hull City yaptığı açıklamada, oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Young Boys'ta 2,5 yıl forma giyen file bekçisi 53 kez kaleye geçti ve 17'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

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