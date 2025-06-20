20 Haziran
Benfica-Auckland City FC
6-0
20 Haziran
Flamengo-Chelsea
3-1
21 Haziran
Los Angeles FC-Esperance
01:00
21 Haziran
Bayern Munih-Boca Juniors
04:00
20 Haziran
Shelbourne-Derry City
0-178'
20 Haziran
Drogheda Utd-Sligo Rovers
1-076'
20 Haziran
Galway United FC-St. Patrick's Athletic
3-181'
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
2-183'
20 Haziran
Shamrock -Cork City
4-181'

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarını tamamladı

Çeyrek final biletini kapmak isteyen Potanın Perileri, son hazırlıklarını tamamladı

calendar 20 Haziran 2025 22:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarını tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda pazar günü ev sahibi Yunanistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda taktik çalışma yapan milliler, basına açık tutulan son bölümde ise şut çalıştı.


Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçını, Barış ve Dostluk Salonu'nda yarın saat 20.30'da Yunanistan ile oynayacak.

Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada ise İsviçre'yi 91-67 mağlup etti.

Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan milli takım, Yunanistan'a karşı galip gelmesi halinde grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkacak. Milliler, karşılaşmayı kaybetmesi halinde ise turnuvaya veda edecek.

A Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, lider olarak son 8 arasına kalmayı garantilemişti.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.