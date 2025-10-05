05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
0-168'
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
16:00
05 Ekim
Fiorentina-Roma
16:00
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
16:00
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
1-026'
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
17:00
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
16:00
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
16:00
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
16:30
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
17:15
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
16:00
05 Ekim
Everton-C.Palace
16:00
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
16:00
05 Ekim
Wolves-Brighton
16:00
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
0-0DA
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nu tamamlayan Elif'e ödül verildi

5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nu tamamlayan Elif Berke, kupa ve madalyayla ödüllendirildi.

calendar 05 Ekim 2025 14:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nu tamamlayan Elif'e ödül verildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hatay'da 5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nu tamamlayan Elif Berke, kupa ve madalyayla ödüllendirildi.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübünce, maratonun galibi Elif için İskenderun Millet Parkı'ndaki Sosyal Tesis'te ödül töreni düzenlendi.

Törende, Adana'nın Yumurtalık ilçesi ile Hatay'ın İskenderun ilçesi arasındaki yaklaşık 39 kilometrelik mesafeyi 14 saat 5 dakika 33 saniye 13 salisede tamamlayan sporcuya, kupa ve madalya verildi.


Kulüp Başkanı Ahmet Selami Vanlı, programdaki konuşmasında, 5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nun geleneksel hale getirildiğini söyledi.

Yumurtalık-İskenderun hattının, dünyadaki benzer maratonlara rakip olduğunu ifade eden Vanlı, "Ülkemizin lacivert renkli kristal berraklığındaki sularını inşallah bundan sonraki yıllarda da hep beraber tüm dünyaya tanıtma gayreti içinde olacağız." dedi.

Maratonu tamamlayan tek sporcu Elif Berke de gururlu olduğunu belirterek destekleyenlere teşekkür etti.

 
 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Konyaspor 7 4 1 2 13 8 13
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
8 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
12 Kasımpaşa 8 2 2 4 7 9 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
