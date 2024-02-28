2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ev sahibi belli oldu

Çin'in başkenti Pekin'in, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ev sahibi belli oldu
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28 Şubat 2024 23:40
Çin'in başkenti Pekin'in, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Karar, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası (1-3 Mart) öncesinde Glasgow'da düzenlenen 234. Dünya Atletizm Konseyi toplantısında alındı.

Çin ayrıca gelecek yıl Nanjing'de Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın sonuncusu geçen ağustos ayında Budapeşte'de düzenlendi ve 2025'teki organizasyona ise Japonya'nın başkenti Tokyo ev sahipliği yapacak.

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