19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda finale yükseldi

19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek Balkan Şampiyonası'nda finale yükseldi.

calendar 15 Haziran 2025 00:39 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 00:40
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda finale yükseldi
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19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Balkan Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan'ı 25-20, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Milli takım, Bulgaristan-Romanya karşılaşmasının galibiyle yarın(pazar) TSİ 20.00'de şampiyonluk için karşılaşacak.


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