12 Ocak Salı günü Türkiye'de ve Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sezon başında hem Avrupa telaşı hem de covid vakaları sebebi ile ciddi zorluk yaşayan Sivasspor son haftalarda toparladı ve adım adım daha iyi seviyeye geliyor. Bence kupa için de ciddi istekliler. Demirspor karşısında da favori olduklarını düşünmekler birlikte bence dikkatli olmalılar. Geçen turda Trabzonsporu eleyen Adana Demirspor bu turda da sürpriz peşinde olacak. Ben Sivas'da güzel bir maç bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olacaktır.Türkiye Kupası son 16 turunda Malatyaspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ligde birkaç maçtır tökezleyen ve takım içerisinde bazı sorunlar yaşayan Malatyaspor, kupada dev rakibi karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Galatasaray cephesinde ise lig elbette öncelikli hedef olsa da kupa için de iddialı durumdalar. Ben iki takım adına da zor maç olmasını bekliyorum. Tabi ki deplasman ekibi belli bir rotasyon uygulayacaktır ama yine de iddiasından bir şey kaybetmez. Ben zorlu maç için size KG Var seçimini öneriyorum.İngiltere Premier Lig'de Burnley ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Burnley iç sahada oynadığı son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ancak bu kez karşılarında 'deplasman canavarı' Manchester United olacak. Geçen sezonla birlikte deplasmanda arka arkaya 10 maç kazanan Manchester United, sadece Leicester'a takıldı ve 2-2 berabere kaldı. Maç eksiğine rağmen Liverpool ile aynı puanda olan Manchester United, kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Ole Gunnar Solskjaer'e ciddi eleştirilere rağmen Manchester United'ın bu seviyeye gelmesi önemli bir iş ve zayıf rakipleri karşısında istedikleri sonucu alacaklardır.İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton ile Everton karşı karşıya gelecek. Wolverhampton ligde Chelsea'yi yendikten sonra oynadığı 4 maçta galibiyet alamadı. Everton ise 4 maçlık galibiyet serisinin ardından West Ham'a kaybetti ve şimdi yeni bir galibiyet serisi istiyorlar. Ancak Everton'ı konuk ettiği 6 lig maçında sadece 1 kez kaybeden [2G, 3B] ve o mağlubiyeti 2011'de alan Wolverhampton, Temmuz ayında rakibini iç sahada 3-0'la geçti. Yine kazanarak rakibiyle arasındaki farkı 4'e indirmek istiyor. Sonuç için gerekli hücum aksiyonlarını yapabilecek güçte olan iki ekibin mücadelesinde karşılıklı gol var seçeneği bizlere kazandıracaktır.Almanya Kupası 2'nci tur karşılaşmasında Bayer Leverkusen sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Ev sahibi ekip ligde 3 maç üst üste puan kaybetti . Son olarak sahalarında Bremen ile 1-1 berabere kaldılar. Frankfurt ise formda. Son 3 maçlarından 9 puanla ayrıldılar. Bunun yanında son 10 maçlarında da sadece 1 kere kaybettiler. İki takımda hücumda etkin. Frankkfurt son 10 maçının tamamında skor üretti. Leverkusen ise 10 maçın 9'unda gol bulmayı başardı. Kupa maçlarında üst düzey takımlar rotasyona gidebiliyor. Taraf bahsi yerine gole yönelmeyi daha doğru buluyorum. Karşılıklı gollerle karşılaşma üste taşınacaktır.İspanya LaLiga'da Atletico Madrid sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçti. İspanya'da yağan kar yüzünden mücadele ertelendi. Atletico buna rağmen lider durumda. 1 maçı eksik ancak Real Madrid'in 1 puan önündeler. Kupada elenmesi bir yerde Atletico'nun işine geldi. Sıkışık fikstürde orda da devam etmeleri iyi olmadı. Atletico, iç sahada Villarreal ile kaybetmeyen iki takımdan birisi ve sadece 2 gol yediler. Sevilla da formda, Ligde oynadıkları son 10 maçta sadece 1 kere kaybettiler. Üst sıralara göre maçları eksik, kazanmaları halinde farklı şeylerden bahsedebilirler. Ev sahibi ekipte, sadece Herrera'nın durumu belirsiz. Başka eksikleri yok. Sevilla'da ise Vaclik ve Escudero forma giyemeyecek. Madrid ekibine açılan oran oldukça iyi. Riske değer. Önerim maç sonu 1.