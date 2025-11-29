Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 10 kişi Sakaryaspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Sakaryaspor'un golünü 83. dakikada Lukasz Zwolinski attı. Ümraniyespor'un golü ise 13. dakikada penaltı noktasında Barış Ekincier'den geldi.
Sakaryaspor'da Caner Erkin, 52. dakikada hakaret içeren sözleri sebebiyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 37 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 8. maçında 3. golünü yedi.
Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor, 19 puanla 12. sırada yer aldı. Ümraniyespor ise 15 puanla 16. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Sakaryaspor, Erokspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Amed SK'yi konuk edecek.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas
Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Caner Erkin, Mirza Cihan (Dk. 46 Burak Çoban), Burak Altıparmak (Dk. 72 Mete Kaan Demir), Vukovic, Eren Erdoğan (Dk. 46 Zwolinski), Kakuta (Dk. 90+4 Akuazaoku), Ben Yedder (Dk. 56 Alaaddin Okumuş)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Dk. 74 Fatih Karasu), Burak Öksüz, Serkan Göksu, Hoti (Dk. 46 Bardhi), Glumac, Djokanovic, Talha Bartu Özdemir (Dk. 88 Yusuf Deniz Şaş), Batuhan Çelik, Barış Ekincier (Dk. 64 Benny), Atalay Babacan (Dk. 88 Kubilay Aktaş)
Goller: Dk. 13 Barış Ekincier (Penaltıdan) (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 83 Zwolinski (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 53 Caner Erkin (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Salih Dursun, Dk. 68 Vukovic, Dk. 89 Serkan Yavuz (Sakaryaspor), Dk.18 Hoti, Dk. 59 Barış Ekincier, Dk. 70 Djokanovic, Dk. 88 Fatih Karasu (Eminevim Ümraniyespor)
