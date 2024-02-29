Chicago Bulls guardı Lonzo Ball'un diz sakatlığı rehabilitasyonu sırasında hâlâ "depar atamadığı" bildirildi.



Takımın koçu Billy Donovan, kendisini iki yıldan fazla bir süredir parkelerden uzak tutan diz sakatlığının tedavisine devam eden Ball'un depar atamadığını söyledi:



"Belli bir noktada takılıp takılmadığını bilmiyorum. Arada şut atıyor, biraz koşuyor, biraz da sıçrama yapıyor. Bildiğim kadarıyla henüz depar atabilmiş değil.



Bunun üzerine konuştuklarında, depar atabilmesi bir nevi belli bir hedefti. Bence şu anda öncelikli olan tek şey, bu süreçte sekteye uğramaması için bacağını daha güçlü hale getirmesi gerektiği.



Ameliyat olması ve bacağını bu kadar uzun süre kullanmamış olması nedeniyle, gerçek anlamda kondisyon çalışmalarına başlamadan önce, sanırım kuadrisepsinin belli bir seviyede güç kazanmasını istiyorlar.



Bunun bir sekte olduğunu söylemek istemiyorum ama onu görmek istedikleri nokta bu. Ama şimdiye dek yaptığı şeyler açısından kendisini daha iyi hissediyor."



14 Ocak 2022'den bu yana parkelerden uzak kalmış olan Ball, başlangıçta menisküs yırtığı sebebiyle sadece birkaç hafta oynamaması beklenenmiş olsa da, bunun yerine uzun ve zorlu bir rehabilitasyon süreciyle mücadele etti.



En son Mart 2023'te sol dizine bir kıkırdak nakli yapılan Bulls guardının, 2024-25 sezonunun başlangıcına hazır olması bekleniyor.





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