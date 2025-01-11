Ziraat Bankkart, Halkbank'ı rahat geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında oynanan Ankara derbisinde Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, Halkbank'ı rahat geçti
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11 Ocak 2025 21:39
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında oynanan Ankara derbisinde Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-0'lık set skorlarıyla mağlup etti. 

Ziraat Bankkart, bu sonuçla 15. maçında 13. galibiyetini alarak 40 puanla liderliğini sürdürdü. Halkbank ise 14. maçında 3. yenilgisini yaşadı ve 31 puanla 3. sırada kaldı.  Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İbrahim Ünal

Halkbank: Mirza Lagumdzija, Sercan Yüksel Bıdak, Maa, Kooy, Yunus Emre Tayaz, Sotola (Volkan Döne, Deniz İvgen, Tuna Uzunkol, İzzet Ünver, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Berk Dilmenler, Yiğit Hamza Aslan)

Ziraat Bankkart: Zonca, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat (Berkay Bayraktar)

Setler: 22-25, 17-25, 18-25

Süre: 85 dakika (31, 25, 29)

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