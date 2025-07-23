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Zaragoza'dan Fenerbahçe'ye ret!

Bayern Münih forması giyen Bryan Zaragoza, Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmedi. İşte ayrıntılar...

calendar 23 Temmuz 2025 19:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Zaragoza'dan Fenerbahçe'ye ret!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Bryan Zaragoza transferi için Bayern Münih ile görüştüğü; ancak İspanyol oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı duyuruldu.

FENERBAHÇE'Yİ KABUL ETMEDİ

Alman basınından Kicker, Bayern Münih'in 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Fenerbahçe ile anlaştığını açıkladı.

Kicker, Bayern Münih'in toplamda 17 milyon euroya transfer ettiği Bryan Zaragoza için Fenerbahçe ile çift haneli rakamların altında bir bedele el sıkıştığını belirtti.


Öte yandan habere göre, Fenerbahçe'nin Bryan Zaragoza için yaptığı teklifi Jose Mourinho bizzat iletti. Ancak oyuncu, telefonda teklifi reddetti ve sarı-lacivertlilere gelmek istemediğini söyledi.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te toplam 7 maça çıkabilen Bryan Zaragoza, gol veya asist katkısı sağlayamadı. Geçen sezonu Osasuna'da kiralık geçiren Zaragoza, 1 gol atıp 6 asist yaptı.

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