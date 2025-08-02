Yüksel Yıldırım: 'Türkiye'de 5.büyük olmak istiyoruz'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, hedeflerinin kalıcı ve sürdürülebilir başarıyı yakalamak olduğunu belirterek,dedi.Yıldırım, basın mensuplarına, taraftara şirin görünmek için para harcayarak transfer yapılamayacağına şahit olduklarını söyledi.Türk futboluna örnek olmak istediklerini vurgulayan Yıldırım,ifadelerini kullandı.Samsunspor'un transfer yasağı olduğu sezonda ligi üçüncü bitirdiğini hatırlatan Yıldırım,diye konuştu.Samsun'un kendisine yakışır bir futbol takımına sahip olacağına işaret eden Yıldırım,değerlendirmesinde bulundu.Yıldırım, futbol olarak Türkiye'nin Avrupa'daki yerinin yakışmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:Anadolu'daki takımlara örnek olmak istediklerini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:Dünya futbolunda değişimin başladığına dikkati çeken Yıldırım,şeklinde görüş belirtti.