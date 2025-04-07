Yüksel Yıldırım'dan olay paylaşım!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Bu hafta Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor'da başkan Yıldırım, kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Yüksel Yıldırım, bu paylaşımına,ifadelerini kullandı.Yüksel Yıldırım'ın paylaştığı mesajda,ifadeleriyle birlikte Süper Lig puan tablosunun yer aldığı görüldü.Yüksel Yıldırım'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.