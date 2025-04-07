Yüksel Yıldırım'dan olay paylaşım!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi kendisine gelen bir mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber; Sporx.com
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Yüksel Yıldırım'dan olay paylaşım!
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07 Nisan 2025 17:28
Son güncelleme 07 Nisan 2025 17:37
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bu hafta Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor'da başkan Yıldırım, kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Yüksel Yıldırım, bu paylaşımına, "Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma... Allah'a şükürler olsun.." ifadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım'ın paylaştığı mesajda, "Anadolu'nun İstanbul'a karşı savaşan son kalesi." ifadeleriyle birlikte Süper Lig puan tablosunun yer aldığı görüldü.

Yüksel Yıldırım'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

Yüksel Yıldırım'ın paylaşımında kullandığı o fotoğraf:




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