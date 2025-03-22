2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Fas, Nijer ile deplasmanda karşılaştı. Fas, Nijer'i 2-1 mağlup etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Nijer, 47. dakikada Youssouf Oumarou ile öne geçti. Fas'a beraberliği getiren golü 59. dakikada Ismael Saibari attı. Fas, 90+2. dakikada Bilal El Khannous'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Fas'ın Saibari ile attığı golde asisti Youssef En-Nesyri yaptı.
Fas'ta Youssef En-Nesyri 82, Sofyan Amrabat 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Fas, 12 puana yükseldi. Nijer, 6 puanda kaldı.
Fas, gruptaki bir sonraki maçında Tanzanya'yı ağırlayacak. Nijer, evinde bu kez Eritre'yi konuk edecek.
Nijer, 47. dakikada Youssouf Oumarou ile öne geçti. Fas'a beraberliği getiren golü 59. dakikada Ismael Saibari attı. Fas, 90+2. dakikada Bilal El Khannous'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Fas'ın Saibari ile attığı golde asisti Youssef En-Nesyri yaptı.
Fas'ta Youssef En-Nesyri 82, Sofyan Amrabat 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Fas, 12 puana yükseldi. Nijer, 6 puanda kaldı.
Fas, gruptaki bir sonraki maçında Tanzanya'yı ağırlayacak. Nijer, evinde bu kez Eritre'yi konuk edecek.