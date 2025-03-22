2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Fas, Nijer ile deplasmanda karşılaştı. Fas, Nijer'i 2-1 mağlup etti.



Nijer, 47. dakikada Youssouf Oumarou ile öne geçti. Fas'a beraberliği getiren golü 59. dakikada Ismael Saibari attı. Fas, 90+2. dakikada Bilal El Khannous'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Fas'ın Saibari ile attığı golde asisti Youssef En-Nesyri yaptı.



Fas'ta Youssef En-Nesyri 82, Sofyan Amrabat 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Fas, 12 puana yükseldi. Nijer, 6 puanda kaldı.



Fas, gruptaki bir sonraki maçında Tanzanya'yı ağırlayacak. Nijer, evinde bu kez Eritre'yi konuk edecek.



