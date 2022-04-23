Xavi'den itiraf: 'Artık Messi yok anlayın'

Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez'den flaş bir itiraf geldi.



Genç teknik adam, taraftarların Barcelona'dan beklentilerini anladığını ancak takımın biraz zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.



"KORKUNÇ ANLAR OLDU"



'Barcelona bir kitap olsaydı ne olurdu?' sorusuna Xavi yaptığı açıklamada, "Burada bilim kurgu unsurları var. Yeterince oyuncumuzun olmadığı korkunç anlar oldu. Buraya geldiğim Kasım ayında masamızda neler vardı?" dedi.



Genç teknik adam takımda Messi'siz bir dönemin geldiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:



"Gerçekçi olmak gerekirse Messi'siz bir dönemin geldiğini anlamalısınız ve bu yüzden de biraz sabırlı olmalısınız. Şimdi kupa alacak durumda değiliz. Elbette ileriye doğru adım atmalı ve cesurca oynamalıyız."





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