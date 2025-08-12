12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-057'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Xabi Alonso'nun Arda Güler planı!

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga'nın sakatlıkları sebebiyle ligin ilk haftasında oynanacak Osasuna karşılaşmasında Arda Güler'e şans vermesi bekleniyor.

Xabi Alonso'nun Arda Güler planı!
İspanya futbolunun en üst klasmanı olan LA Liga'da 95. sezon, 15 Ağustos cuma günü başlayacak.

Milli oyuncumuz Arda Güler'in de top koşturduğu Real Madrid, ilk karşılaşmasında 19 Ağustos salı günü Osasuna karşısında çıkacak.

Real Madrid'e transfer olduğunda Don Carlo Ancelotti tarafından yedek bırakılan yıldız oyuncu, İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte ilk 11'de kendisine sık sık yer buldu. Arda Güler, Alonso'nun gelişi sonrasında performansında ivme yakaladı.

Cadenaser gazetesinde yer verilen habere göre; Xabi Alonso'nun, sakatlıklar sebebiyle orta alanda Brahim Diaz, Aurelien Tchouameni ve Arda Güler üçlüsünden ikisine şans vermesi bekleniyor.

Madrid temsilcisinde Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga, Osasuna karşısında sakatlıklarından dolayı sahada yer alamayacaklar.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performanstan dolayı Xabi Alonso, formayı Arda Güler'e vermesi bekleniyor.


TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
