Xabi Alonso'nun Arda Güler planı!

İspanya futbolunun en üst klasmanı olan LA Liga'da 95. sezon, 15 Ağustos cuma günü başlayacak.Milli oyuncumuz Arda Güler'in de top koşturduğu Real Madrid, ilk karşılaşmasında 19 Ağustos salı günü Osasuna karşısında çıkacak.Real Madrid'e transfer olduğunda Don Carlo Ancelotti tarafından yedek bırakılan yıldız oyuncu, İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte ilk 11'de kendisine sık sık yer buldu. Arda Güler, Alonso'nun gelişi sonrasında performansında ivme yakaladı.Cadenaser gazetesinde yer verilen habere göre; Xabi Alonso'nun, sakatlıklar sebebiyle orta alanda Brahim Diaz, Aurelien Tchouameni ve Arda Güler üçlüsünden ikisine şans vermesi bekleniyor.Madrid temsilcisinde Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga, Osasuna karşısında sakatlıklarından dolayı sahada yer alamayacaklar.FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performanstan dolayı Xabi Alonso, formayı Arda Güler'e vermesi bekleniyor.