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Wimbedon'da final zamanı: Alcaraz - Sinner

Wimbedon finalinde Carlos Alcaraz ile Jannik Sinner karşı karşıya gelecek.

calendar 13 Temmuz 2025 00:47
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Wimbedon'da final zamanı: Alcaraz - Sinner
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinde dünya 1 ve 2 numarası kozlarını paylaşırken İspanyol raket Carlos Alcaraz, üst üste 3. şampiyonluk ve İtalyan raket Jannik Sinner, ilk Wimbledon zaferini hedefliyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın tek erkekler final müsabakası oynanacak. Final karşılaşması saat 18.00'de başlayacak.

Tek erkeklerde final müsabakası, iki genç raket olan 23 yaşındaki dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ile 22 yaşındaki dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz arasında yapılacak.


Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da şampiyon belli olacak.

Tarihin en uzun Fransa Açık finalinde Alcaraz, zaferle ayrıldı

İkili en son geçen ay Fransa Açık'ta karşı karşıya geldi ve Alcaraz, karşılaşmadan zaferle ayrıldı.

Tarihin en uzun Fransa Açık finali rekorunun kırıldığı 5 saat 29 dakika süren maçı 3-2 kazanan 22 yaşındaki Alcaraz, art arda ikinci Fransa Açık ve dördüncü grand slam zaferini elde etti.

Alcaraz, üst üste 3. şampiyonluk yolunda

Wimbedon'da son iki yılda Alcaraz, zafere ulaşmıştı.

İspanyol raket, Wimbedon'da üst üste 3. şampiyonluk için final maçına çıkacak.

Kariyerinde 5 kez grand slam zaferine ulaşan Alcaraz, Wimbledon'da bu sezon da şampiyon olursa organizasyon tarihinde üst üste 3 kez zafere ulaşan Novak Djokovic, Roger Federer, Pete Sampras ve Bjorn Borg'un ardından bu başarıyı elde eden 5. oyuncu olacak.

Sinner ilk peşinde

23 yaşındaki İtalyan raket, daha önce Wimbledon'da şampiyonluk yaşayamazken 2 Avustralya Açık ve 1 ABD Açık olmak üzere 3 grand slam zaferi bulunuyor.

Wimbledon tek erkekler yarı finalinde kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Novak Djokovic'i 3-0 yenme başarısı gösteren ,Sinner, ilk kez Wimbledon'da finalde mücadele edecek.

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