William Saliba: "Sergio Ramos ile kıyaslanmak harika!"

Arsenal'in Fransız savunma oyuncusu William Saliba, Sergio Ramos kıyaslamaları hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
William Saliba: 'Sergio Ramos ile kıyaslanmak harika!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2025 19:17

Arsenal'in Fransız savunma oyuncusu William Saliba, kendisini Sergio Ramos ile kıyaslayan yorumlara büyük bir mutlulukla yaklaştığını söyledi. Genç stoper, İspanyol efsaneyi futbol tarihinin en iyi savunmacısı olarak gördüğünü belirtti.

Saliba, yaptığı açıklamada "Sergio Ramos ile kıyaslanmak harika! Bana göre Ramos, tarihteki en iyi savunma oyuncusu. Onun liderliği, oyun zekâsı ve hırsı inanılmaz. Kariyerim boyunca kendisinden çok şey öğrendim." ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Fransız yıldız, bu sezon Arsenal formasıyla 38 maça çıktı ve 2 gollük katkı sağladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery