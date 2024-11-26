West Ham, Newcastle deplasmanında güldü!

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında West Ham United, deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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West Ham, Newcastle deplasmanında güldü!
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26 Kasım 2024 00:56
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Newcastle United, West Ham United'ı konuk etti.

St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Tomas Soucek ve 53. dakikada Aaron Wan-Bissaka kaydetti.

Bu sonuçla birlikte West Ham puanını 15'e yükseltti. Newcastle ise 18 puanda kaldı.

Premier Lig'in 13. haftasında Newcastle United, Crytal Palace'a konuk olacak. West Ham United ise Arsenal'i ağırlayacak.

 

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