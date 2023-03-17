West Ham, 4 gol ile AEK Larnaca'ı eledi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında David Moyes'un ekibi West Ham United ile Jose Luis Oltra'nın yönetimindeki AEK Larnaca karşı karşıya geldi.
Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi West Ham 4-0 kazanırken goller; 20. dakikada Gianluca Scamacca, 47 ile 49. dakikada Jarrod Bowen ve 65. dakikada Divin Mubama'dan geldi. Konuk ekip AEK Larnaca'da Luis Gustavo, 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İlk maçı 2-0 kazanan West Ham United, bu sonuçla birlikte çeyrek finale yükselen taraf olurken AEK Larnaca turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri 17 Mart Cuma günü belli olacak.
Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi West Ham 4-0 kazanırken goller; 20. dakikada Gianluca Scamacca, 47 ile 49. dakikada Jarrod Bowen ve 65. dakikada Divin Mubama'dan geldi. Konuk ekip AEK Larnaca'da Luis Gustavo, 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İlk maçı 2-0 kazanan West Ham United, bu sonuçla birlikte çeyrek finale yükselen taraf olurken AEK Larnaca turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri 17 Mart Cuma günü belli olacak.
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