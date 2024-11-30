Werder Bremen ve Stuttgart yenişemedi

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Werder Bremen'in Stuttgart'ı konuk ettiği maç 2-2 berabere bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Werder Bremen ve Stuttgart yenişemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2024 19:28
Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Werder Bremen, Stuttgar'ı konuk etti.

Weserstadion'da oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Werder Bremen'nin gollerini 6. dakikada Justin Njinmah ve 77. dakikada Jens Stage kaydetti. Stuttgart'ın golleri ise 20. ve 85. dakikalarda Ermedin Demirovic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Werder Bremen 16, Stuttgart ise 17 puana ulaştı.

Öte yandan Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcumuz Atakan Karazor, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 80 dakika sahada kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Werder Bremen, Bochum'a konuk olacak. Stuttgart ise Union Berlin'i konuk edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery