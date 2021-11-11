Wenger: 'Arsenal, hiç bitmeyecek bir aşk hikayesi'

Fransız futbol insanı Arsene Wenger, Arsenal ile ilgili bir soruyu cevapladı.



"HAYATIM KIRMIZI-BEYAZ"



"Arsenal'i hala seviyor musunuz?" sorusu yöneltilen Wenger, "Tabii ki. Arsenal'in maçı olduğunda, ben de futbolcularla birlikte gol atıyorum, savunma yapıyorum. Benim hayatım kırmızı-beyaz, her zaman da öyle kalacak" şeklinde cevap verdi.



"HİÇ BİTMEYECEK BİR AŞK HİKAYESİ"



İngiliz ekibine minnettar olduğunu söyleyen 72 yaşındaki eski teknik adam, "Arsenal ile hiç bitmeyecek bir aşk hikayemiz var. İşimi yapmamı sağladıkları için kulübe minnettarım. Bütün teknik direktörler benim kadar şanslı değiller. Kulüpteki uzun süre için Arsenal'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



ARSENAL'DE 22 YIL



Wenger, kariyerinde, 1996-2018 yılları arasında Arsenal'de teknik direktör olarak görev aldı.





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