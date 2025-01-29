Warriors, Jimmy Butler dedikodularına tekrar dahil oldu!

Golden State Warriors'ın, Miami Heat yıldızı Jimmy Butler için düşünülen takas senaryolarına bir kez daha dahil olabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Warriors, Jimmy Butler dedikodularına tekrar dahil oldu!
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29 Ocak 2025 15:30
Golden State Warriors'ın, Miami Heat yıldızı Jimmy Butler için düşünülen takas senaryolarına bir kez daha dahil olabileceği iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Kevin O'Connor'a göre Warriors, "Heat'in istediği fiyatı düşürmesinin ardından Butler için yarışa geri dönen birkaç takımdan biri." haline geldi.

ESPN'den Brian Windhorst, Heat ve Phoenix Suns'ın anlaşmaya varamaması nedeniyle Butler'ı istemediğini düşünen bazı takımların, kendisini takas etmek için tekrar yarışa girebileceğine inandığını söyledi.

Windhorst ayrıca, bir takımın 6 Şubat'daki NBA'in son takas tarihinden önce Butler'ı "ucuz bir fiyata" alabileceğini de sözlerine ekledi.

Miami'deki ilk beş sezonunda maç başına ortalama 19,9 sayı veya daha fazlasını yakalayan Butler'ın sayı ortalaması bu sezon 17,0'a düştü ve bu 2013-14 sezonundan bu yana en düşük seviyesi konumunda.

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