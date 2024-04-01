Voleybol Efeler Ligi'nde play-off heyecanı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin normal sezonunu ilk 4'te bitiren takımlarının "şampiyonluk" için mücadele edeceği play-off etabında ilk karşılaşmalar salı günü yapılacak.



Normal sezonu ilk dört sırada tamamlayan Halkbank, Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta, 1-4 etabı oynamak için hak kazandı.



Seride başarılı olanların finale yükseleceği Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart eşleşmelerinde ilk müsabakalar yarın oynanacak.



Seride iki maçı kazanan takım finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü müsabaka lig sıralamasında üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Play-off etabının ilk maçlarında kazanan takımlar finale yükselirken, mağluplar 3-4.'lük maçı yapacak.



Maç programı şöyle:



2 Nisan Salı



13.00 Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)



18.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (Ankara TVF Ziraat Bankkart)



5 Nisan Cuma (İkinci maçlar)



14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)



17.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara (Ankara TVF Ziraat Bankkart)



8 Nisan Pazartesi (Üçüncü maçlar-gerekirse)



14.00 Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)



17.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (Ankara TVF Ziraat Bankkart)





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