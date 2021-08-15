Vitor Pereira: 'Şampiyon olmaya geldim'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Adana Demirspor ile oynayacakları sezonun ilk hafta maçı öncesinde konuştu.



Şampiyonluk için geldiğini belirten Pereira, "Buraya geri döndüm, yarım kalan işimi tamamlamaya döndüm, buraya şampiyon olmaya geldim. Bu hikayeyi tamamlamak istiyorum" dedi.



Oyun sistemi sorulan Portekizli hoca, "Önemli olan sistem değil, sahadaki davranışlardır. Sistemimiz değişebilir, önemli olan davranışın değişmemesi" ifadelerini kullandı.



