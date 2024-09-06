Vincenzo Montella'dan maç öncesi sakatlık açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Vincenzo Montella'dan maç öncesi sakatlık açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2024 21:01
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Maçın zor geçeceğini söyleyen Montella, "Çok tempolu ve fiziksel bir maç bekliyor bizi. Devamlılığı getirmemiz ve kompakt oynamamız lazım. Mesafeleri iyi ayarlamamız lazım." dedi.

Galler deplasmanında hiç galibiyet alınamaması üzerine konuşan Montella, "Hedeflerimiz ve çalışmalarımız her zaman kazanmak üzerine. Geçen sene birçok ilki başardık, umarım burada da ilk kez kazanabiliriz." sözlerini sarf etti.

"ARDA'DA OLDUĞU GİBİ RİSK ALMADIK"

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı hakkında konuşan Montella, "Hakan oynamak için çok istekli ama benim görevim onların sağlığını korumak. Portekiz maçında da Arda konusunda böyle rasyonel bir karar almak zorunda kalmıştık. Oyuncularımızın sakatlanmasını istemiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery