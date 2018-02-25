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Van Persie kulübede kaldı, PSV kazandı

PSV, Eredivisie'nin 25. haftasında deplasmanda Feyenoord'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: Sporx.com
Van Persie kulübede kaldı, PSV kazandı
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25 Şubat 2018 18:21
Hollanda Eredivisie'nin 25. haftasındaki derbide Feyenoord, taraftarı önünde PSV'yi konuk etti. 90 dakika sonunda PSV, Feyenoord'u deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Santiago Arias, 34. dakikada Steven Bergwijn ve 58. dakikada Gaston Pereiro kaydetti.

Feyenoord'un golünü 53. dakikada Tonny Vilhena attı. Feyenoord'da Robin van Persie maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu galibiyetin ardından PSV ligde puanını 65'e çıkarmayı başardı. Feyenoord ise şampiyonluk yarışından uzaklaşırken 42 puanda kaldı.

PSV, ligde gelecek hafta Utrecht ile karşılaşacak. Feyenoord ise bir sonraki hafta ligde NAC Breda ile karşı karşıya gelecek.



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