Van Dijk'tan sözleşme açıklaması

Liverpool ile sözleşmesi bitecek Virgil van Dijk, sezon bitmeden durumunun belli olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Van Dijk'tan sözleşme açıklaması
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17 Mart 2025 19:47
Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Virgil van Dijk, geleceğine dair konuştu.

Hollandalı stoper, "Sezon bitmeden durum belli olacak ve haberler çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Virgil van Dijk, "Kendime tamamen işime adadığım, görevime odaklandığım ve kulübü sevmeye devam ettiğim sürece önemli olan bu. Ben buyum!" sözlerini sarf etti.

Liverpool'da 311 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki stoper, 26 gol attı ve 13 asist yaptı.

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