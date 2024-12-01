Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi resmen sona erdi.
Görevinden istifa eden Hasan Arat'ın yerine başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel'in gönderme kararı aldığı Hollandalı teknik direktör ile yapılan fesih görüşmeleri 30 Kasım Cumartesi günü sona erdi ve yollar kesin olarak ayrıldı.
NE KADAR TAZMİNAT ALACAK?
1 Temmuz 2024'te 2+1 yıllık imza atan van Bronckhorst'a, mukavelesinin feshi karşılığında Haziran 2026'ya dek alacağı paranın tamamı ödenecek. Bu paranın peşin ödeneceği belirtildi. Toplam 153 gün görevde kalan Giovanni van Bronckhorst, beraberinde getirdiği antrenörlerle birlikte toplam 3 milyon Euro almış olacak.
VAN BRONCKHORST'UN 20 MAÇLIK PERFORMANSI
Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst döneminde 12'si Trendyol Süper Lig, 7'si UEFA Avrupa Ligi ve 1'i Turkcell Süper Kupa olmak üzere 20 resmi maça çıktı. Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek şampiyon yapan Hollandalı çalıştırıcı, diğer karşılaşmalarda ise 9 galibiyet, 4 beraberlik, 6 bebarerlik aldı.
Van Bronckhorst'un alacağı tazminat belli oldu!
Beşiktaş'ın yollarını resmen ayırdığı Giovanni van Bronckhorst'un ekibiyle beraber alacağı tazminat belli oldu.
Son güncelleme 01 Aralık 2024 09:30
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi resmen sona erdi.
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