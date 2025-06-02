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Van Bölge Temsilciliği takımlarından üçte üç

Van, Muş, Hakkari, Bitlis illeri profesyonel ve amatör spor kulüplerinin bağlı olduğu Türkiye Futbol Federasyonu Van Bölge Temsilciliği bölge takımları 2024-2025 futbol sezonunu şampiyonluklarla tamamladı.

calendar 02 Haziran 2025 12:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Van Bölge Temsilciliği takımlarından üçte üç
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Türkiye Futbol Federasyonu Van Bölge Temsilciliği bölge futbol takımları başarılarıyla 2024-2025 sezonunda camialarına ve taraftarlarına büyük mutluluk ve gurur yaşattı. Vanspor 2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor'u penaltı atışlarında 5-4 yenerek 1. Lig'e yükselme başarısı gösterirken; Muşspor, Balıkesirspor'u 2-0 yenerek 2. Lig'e, Hakkari Yüksekova Kadın Futbol takımı ise Dudulluspor'u 2-0 yenerek lider olarak Süper Lig'e yükseldi.

Bölge takımlarının başarısını sosyal medya hesabından kutlayan TFF Van Bölge Sorumlusu Oya Kali, "Bölge takımlarımızdan Vanspor 1. Lig'e, Muşspor 2. Lig'e, Hakkari Yüksekova kadın futbol takımımız Süper Lig'e yükseldi. Kulüp başkanlarımızı, yönetim kurullarımızı, futbolcu kardeşlerimizi, teknik heyetlerimizi ve taraftarlarımızı gönülden kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Gururluyuz, mutluyuz" dedi.


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