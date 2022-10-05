"DELE ALLI ELEŞTİRENLERİ UTANDIRACAK"

DELE ALLI'YE DURMAK YOK

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 0-0 berabere kaldı. Bu maçta beklentilerin altında kalan Dele Alli ile ilgili olarak Valerien Ismael'den flaş sözler geldi. Ismael, oyuncusuna sahip çıktı.Sportif direktörü Ceyhun Kazancı ile Dele Alli'nin performansını masaya yatıran Valerien Ismael, "Derbide taktik gereği savunmaya daha çok yardımcı olmasını istedim. Önümüzdeki maçlarda daha üretken olacak ve bize çok katkı sağlayacak. Onu acımasızca eleştirenler büyük hata yaptıkları için utanacaklar. Sakatlıktan yeni çıktığını bile unutuyorlar" dedi.Bu arada İngiliz yıldız takım izinli olmasına rağmen Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine gelerek bireysel antrenman yaptı. Dele Alli bu sezon 3 maçta 1 gol üretti. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Everton'dan Dele Alli'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.