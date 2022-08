GATTUSO: "CAVANI İLE ANLAŞIRIZ"

MAXI GOMEZ İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

"GİTMELERİ İÇİN BİR KONUŞMA YAPMADIM"

İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'nın teknik direktörü Gennaro Gattuso, transfer gündemlerinde olan Edinson Cavani ve Fenerbahçe ile anılan hücum oyuncusu Maxi Gomez hakkında açıklamalar yaptı.Öncelikle tecrübeli golcü Edinson Cavani'nin Valencia'ya transfer olacağına inandığını ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Ben doğam gereği iyimserim. Çalışıyoruz, konuşuyoruz. Şansımız olduğunu düşünüyorum. Bence Edinson Cavani ile anlaşırız" diye konuştu.Atletico Madrid maçı öncesinde Gattuso'nun yaptığı bu açıklamalar Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen Maxi Gomez'in Cavani transferinin ardından takımdan ayrılma ihtimali kuvvetleniyor. Gattuso, Maxi Gomez'in ayrılmasını istediği yönündeki haberlere de açıklık getirdi.Transfere açık kapı bırakan Gattuso, "Marcos veya Maxi Gomez ile başka bir takıma gitmeleri için konuşma yapmadım. Ama futbolda işler her zaman değişebilir. İkisinin de takımdan gitmesi yönünde bir talebim olmadı. Ama her an her şey olabilir" ifadelerini kullandı.