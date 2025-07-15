Miami Heat'in eski oyuncusu Udonis Haslem, Los Angeles Lakers'ın mevcut kadrosunu yeterli bulmadığını ve LeBron James'in şampiyonluk için başka bir takımı düşünmesi gerektiğini dile getirdi.NBA Today programında konuşan Haslem, Lakers'ın hamlelerine rağmen şampiyonluk için yeterli olmadığını belirtti:Haslem, LeBron'un Miami'deki dört sezonda iki şampiyonluk kazandığı dönemde takımın ruhunu temsil eden liderlerden biriydi. Şimdi ise 45 yaşında bir analizci olarak, eski takım arkadaşına açık bir çağrıda bulunuyor.LeBron, geçtiğimiz sezon 24.4 sayı, 7.8 ribaunt ve 8.2 asist ortalamalarıyla oynarken %51.3 saha içi isabetiyle yüksek verimlilik yakaladı.