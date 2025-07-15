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Haslem: "Lakers şampiyon olamaz, LeBron başka seçenekleri düşünmeli"

Miami Heat'in eski oyuncusu Udonis Haslem, Los Angeles Lakers'ın mevcut kadrosunu yeterli bulmadığını ve LeBron James'in şampiyonluk için başka bir takımı düşünmesi gerektiğini dile getirdi.

calendar 15 Temmuz 2025 14:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Haslem: 'Lakers şampiyon olamaz, LeBron başka seçenekleri düşünmeli'
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Miami Heat'in eski oyuncusu Udonis Haslem, Los Angeles Lakers'ın mevcut kadrosunu yeterli bulmadığını ve LeBron James'in şampiyonluk için başka bir takımı düşünmesi gerektiğini dile getirdi.

NBA Today programında konuşan Haslem, Lakers'ın hamlelerine rağmen şampiyonluk için yeterli olmadığını belirtti:

"LA'e kimi getirirlerse getirsinler, bu kadro şampiyonluk kadrosu değil. LeBron James kendisini şampiyonluk ortamına sokmak istiyorsa, başka bir opsiyona bakmalı. Nereye gideceğini bilmiyorum ama bildiğim bir şey var, Miami her zaman ona kapısını açar."


Haslem, LeBron'un Miami'deki dört sezonda iki şampiyonluk kazandığı dönemde takımın ruhunu temsil eden liderlerden biriydi. Şimdi ise 45 yaşında bir analizci olarak, eski takım arkadaşına açık bir çağrıda bulunuyor.

LeBron, geçtiğimiz sezon 24.4 sayı, 7.8 ribaunt ve 8.2 asist ortalamalarıyla oynarken %51.3 saha içi isabetiyle yüksek verimlilik yakaladı.

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