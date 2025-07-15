15 Temmuz
Kairat Almaty-O.Ljubljana
18:00
15 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Vikingur
18:30
15 Temmuz
Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius
20:00
15 Temmuz
Milsami Orhei-KuPS Kuopio
20:00
15 Temmuz
Malmö FF-Iberia 1999
20:00
15 Temmuz
RFS-Levadia Tallinn
20:00
15 Temmuz
KF Shkendija-TNS
21:00
15 Temmuz
Differdange -Drita
21:00
15 Temmuz
Inter Club d'Escaldes-FCSB
21:30
15 Temmuz
Breidablik-Egnatia
22:00
15 Temmuz
Zrinjski Mostar-V. Acquaviva
22:00
15 Temmuz
Buducnost Podgorica-FC Noah
22:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Jorge Jesus'tan flaş Ronaldo açıklaması

Al Nassr'ın yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Al Nassr'ın başına geçmesindeki tek sebebin Cristiano Ronaldo olduğu açıkladı.

calendar 15 Temmuz 2025 13:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jorge Jesus'tan flaş Ronaldo açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Al Nassr'ın yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan kulübüne gelme sebebini açıkladı.

"RONALDO OLMASA BURDA OLMAZDIM"

Al Nassr'ı neden seçtiğini açıklayan Portekizli teknik adam, "Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a katılmam için benimle iletişime geçti, aksi takdirde burada olmazdım." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.