Jorge Jesus'tan flaş Ronaldo açıklaması

Al Nassr'ın yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan kulübüne gelme sebebini açıkladı.
"RONALDO OLMASA BURDA OLMAZDIM"
Al Nassr'ı neden seçtiğini açıklayan Portekizli teknik adam, "Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a katılmam için benimle iletişime geçti, aksi takdirde burada olmazdım." ifadelerini kullandı.
"RONALDO OLMASA BURDA OLMAZDIM"
Al Nassr'ı neden seçtiğini açıklayan Portekizli teknik adam, "Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a katılmam için benimle iletişime geçti, aksi takdirde burada olmazdım." ifadelerini kullandı.