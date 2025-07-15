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Immobile'den flaş açıklama

Beşiktaş'tan ayrılan Ciro Immobile, katıldığı yeni takımı Bologna'da Türkiye'deki zamanı hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 15 Temmuz 2025 10:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Immobile'den flaş açıklama
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Geçtiğimiz sezonda İtalya ekibi Lazio'dan Beşiktaş'a gelen Ciro Immobile, Beşiktaş'ta sözleşmesini feshederek Bologna ile anlaşmıştı.

Bologna tarafından ise yeni transferleri Ciro Immobile için basın toplantısı düzenlendi.

Kendisine düzenlenen basın toplantısında Türkiye'de geçirdiği sürede zor zamanlar yaşadığını belirten Immobile'nin sözleri şu şekilde:

"İtalya Ligi'nin verdiği enerjiye, maça hazırlanırken ve şehirde dolaşırken hissettiğim baskıya hala ihtiyacım vardı. Türkiye'de bu hissi kaybediyordum ve kariyerimi zirvede bitirmek istiyordum. Bologna'ya gelme fırsatı karşıma çıktığında, çoktan ikna olmuştum. Buradaki coşku tam da aradığım şeydi."

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