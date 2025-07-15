Beşiktaş'ta Guedes adımı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu istediği şekilde tamamlayamayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kadrosunu şu ana kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Kyle Walker Peters ile güçlendiren Beşiktaş, kanat rotasyonuna ekleme yapmak istiyor.
Bu kapsamda Beşiktaş, Wolwerhampton oyuncusu Gonçalo Guedes'i gündemine aldı.
28 yaşındaki Portekizli, Wolwerhampton'da gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.
102 MİLYON EURO ÖDENDİ
Portekiz milli oyuncunun bonservisi için kariyeri boyunca Paris Saint-Germain, Valencia ve Wolwerhampton gibi takımlardan toplamda 102 milyon euro ödemişti.
Oyuncu en son geçtiğimiz sezonu Villarreal'de kiralık geçirdi.
SANCHO'DA GÜNDEMDE
Siyah-beyazlılar aynı zamanda Jadon Sancho ile de ilgileniyor.
Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren oyuncu için Beşiktaş ve kulübü Manchester United arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Kadrosunu şu ana kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Kyle Walker Peters ile güçlendiren Beşiktaş, kanat rotasyonuna ekleme yapmak istiyor.
Bu kapsamda Beşiktaş, Wolwerhampton oyuncusu Gonçalo Guedes'i gündemine aldı.
28 yaşındaki Portekizli, Wolwerhampton'da gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.
102 MİLYON EURO ÖDENDİ
Portekiz milli oyuncunun bonservisi için kariyeri boyunca Paris Saint-Germain, Valencia ve Wolwerhampton gibi takımlardan toplamda 102 milyon euro ödemişti.
Oyuncu en son geçtiğimiz sezonu Villarreal'de kiralık geçirdi.
SANCHO'DA GÜNDEMDE
Siyah-beyazlılar aynı zamanda Jadon Sancho ile de ilgileniyor.
Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren oyuncu için Beşiktaş ve kulübü Manchester United arasındaki görüşmeler devam ediyor.