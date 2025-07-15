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Beşiktaş'tan Kyle Walker-Peters açıklaması!

Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ın çarşamba günü İstanbul'a geleceğini açıkladı.

calendar 15 Temmuz 2025 16:41
Beşiktaş'tan Kyle Walker-Peters açıklaması!
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Beşiktaş, David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün ardından bir transferi daha resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Peters'ın çarşamba günü İstanbul'a geleceğini açıkladı.


Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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