15 Temmuz
Kairat Almaty-O.Ljubljana
2-0
15 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Vikingur
1-0
15 Temmuz
Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius
2-0120'
15 Temmuz
Milsami Orhei-KuPS Kuopio
0-0
15 Temmuz
Malmö FF-Iberia 1999
3-1
15 Temmuz
RFS-Levadia Tallinn
1-0
15 Temmuz
KF Shkendija-TNS
1-177'
15 Temmuz
Differdange -Drita
1-275'
15 Temmuz
Inter Club d'Escaldes-FCSB
0-048'
15 Temmuz
Breidablik-Egnatia
3-035'
15 Temmuz
Zrinjski Mostar-V. Acquaviva
0-036'
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05:30

Temsilcilerimizin 2026 CEV Avrupa Kupalarındaki rakipleri belli oldu

Türkiye'yi 2026 yılında Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenecek Avrupa Kupaları'nda temsil edecek kulüplerin rakipleri belli oldu.

calendar 15 Temmuz 2025 20:20
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Temsilcilerimizin 2026 CEV Avrupa Kupalarındaki rakipleri belli oldu
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TÜRKİYE'Yİ 2026 yılında Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenecek Avrupa Kupaları'nda temsil edecek kulüplerin rakipleri belli oldu.

Lüksemburg'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucu şöyle oluştu:

Kadınlar


CEV Şampiyonlar Ligi

A Grubu: V.Bank, Savino Del Bene Scandicci, CS Volei Alba Blaj, Elemelerden Gelecek Takım (15/16 Galibi)

B Grubu: Fenerbahçe, Grow Budowlani Lodz, Igor Gorgonzola Novara, Elemelerden Gelecek Takım (13/14 Galibi)

C Grubu: Numia Vero Volley Milano, Eczacıbaşı, OK Zeleznicar Lajkovac, Elemelerden Gelecek Takım (11/12 Galibi)

D Grubu: A.Carraro Prosecco DOC Conegliano, LKS Commercecon Lodz, Dresdner SC, Zeren Spor

E Grubu: Developres Rzeszow, SSC Palmberg Schwerin, Levallois Paris Saint Cloud, Elemelerden Gelecek Takım (09/10 Galibi)

CEV Kupası

2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu

Galatasaray - FC Porto

Türk Hava Yolları - Avarca de Menorca

İlk maçlar 25-27 Kasım 2025 tarihlerinde, ikinci karşılaşmalar 2-4 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak.

Erkekler

CEV Şampiyonlar Ligi

A Grubu: Trentino Itas, Ziraat Bankkart, Tours VB, Elemelerden Gelecek Takım (25/26 Galibi)

B Grubu: Bogdanka LUK Lublin, Galatasaray, Knack Roeselare, Halkbank

C Grubu: Berlin Recycling Volleys, Sir Sicoma Monini Perugia, VK Lvi Praha, Elemelerden Gelecek Takım (27/28 Galibi)

D Grubu: Aluron CMC Warta Zaweiercie, SVG Lüneburg, Sporting CB Lisboa, Asseco Resovia Rzeszow

E Grubu: Cucine Lube Civitanova, PGE Projekt Warsawa, Volley Haasrode Leuven, Montpellier HSC VB

CEV Kupası

2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu

Alanya Belediye - Vojvodina Novi Sad

Fenerbahçe - Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (25/26 Kaybedeni)

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