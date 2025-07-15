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Real Madrid, Carreras transferini açıkladı

Real Madrid, Benfica'dan 22 yaşındaki sol bek Alvaro Carreras'ı 50 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Eski altyapı oyuncusu Carreras, 6 yıllık sözleşmeyle Madrid'e geri döndü.

calendar 15 Temmuz 2025 13:59 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025 14:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, Carreras transferini açıkladı
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Real Madrid, uzun süredir gündemde olan Alvaro Carreras transferini resmen duyurdu. İspanyol devi, Benfica forması giyen 22 yaşındaki sol bek için 50 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

2017-2020 yılları arasında Real Madrid altyapısında yetişen Carreras, daha sonra Manchester United ve Benfica'da forma giymişti. Genç oyuncu, bu transferle birlikte yetiştiği kulübe geri dönmüş oldu.

Real Madrid kulübü, Carreras ile 2031 yılına kadar geçerli 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.



Benfica ise oyuncuyu sadece 6 milyon euroya Manchester United'dan transfer etmişti. Carreras, Portekiz ekibinde kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmişti.

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