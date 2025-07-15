Fenerbahçe, Wendel'e kancayı taktı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, orta sahada yaşanabilecek olası bir ayrılık için kollarını sıvadı.
Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda rotasını Rusya'ya çevirdi.
YENİ ROTA RUSYA
Andre Hernan'ın haberine göre bonservisi Zenit'te bulunan Brezilyalı oyuncu Wendel'in transferi için Fenerbahçe de harekete geçti.
Katar ekiplerinden Al Saad, orta saha oyuncusu Wendel'i transfer etmek isteyen ekipler arasında yer alırken söz konusu haberde 27 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe ile de görüştüğü aktarıldı.
Her iki kulübün tekliflerini de dinleyecek olan Brezilyalı orta saha, ülkesinden gelen teklifleri de değerlendirmeye hazır.
GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ
2024-2025 sezonunda Okan Buruk'un özel isteğiyle Galatasaray da oyuncuyla ilgilenmiş, transfer başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Zenit formasıyla 27 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı 13 de asist katkısında bulundu.
Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda rotasını Rusya'ya çevirdi.
YENİ ROTA RUSYA
Andre Hernan'ın haberine göre bonservisi Zenit'te bulunan Brezilyalı oyuncu Wendel'in transferi için Fenerbahçe de harekete geçti.
Katar ekiplerinden Al Saad, orta saha oyuncusu Wendel'i transfer etmek isteyen ekipler arasında yer alırken söz konusu haberde 27 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe ile de görüştüğü aktarıldı.
Her iki kulübün tekliflerini de dinleyecek olan Brezilyalı orta saha, ülkesinden gelen teklifleri de değerlendirmeye hazır.
GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ
2024-2025 sezonunda Okan Buruk'un özel isteğiyle Galatasaray da oyuncuyla ilgilenmiş, transfer başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Zenit formasıyla 27 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı 13 de asist katkısında bulundu.