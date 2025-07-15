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Becao'nun kaderi kampa bağlı!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Rodrigo Becao'nun geleceği Portekiz kampına bağlı.

calendar 15 Temmuz 2025 13:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Becao'nun kaderi kampa bağlı!
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Sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, ayrılacak listesini şekillendirmeye başladı.

GELECEĞİ KAMPA BAĞLI

Ayrılması beklenen isimlerden biri olan Rodrigo Becao için karar verildi. Brezilyalı stoperin Portekiz kampında göstereceği performansa göre teknik direktör Jose Mourinho, oyuncunun geleceği ile ilgili kararı verecek.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de toplamda 37 maçta süre bulan Rodrigo Becao, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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