Becao'nun kaderi kampa bağlı!

Sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, ayrılacak listesini şekillendirmeye başladı.
GELECEĞİ KAMPA BAĞLI
Ayrılması beklenen isimlerden biri olan Rodrigo Becao için karar verildi. Brezilyalı stoperin Portekiz kampında göstereceği performansa göre teknik direktör Jose Mourinho, oyuncunun geleceği ile ilgili kararı verecek.
PERFORMANSI
Fenerbahçe'de toplamda 37 maçta süre bulan Rodrigo Becao, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
GELECEĞİ KAMPA BAĞLI
Ayrılması beklenen isimlerden biri olan Rodrigo Becao için karar verildi. Brezilyalı stoperin Portekiz kampında göstereceği performansa göre teknik direktör Jose Mourinho, oyuncunun geleceği ile ilgili kararı verecek.
PERFORMANSI
Fenerbahçe'de toplamda 37 maçta süre bulan Rodrigo Becao, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.